Carmen Barbieri habló sobre sus ataques de pánico y cómo hizo para superarlos

A raíz de la muerte del Vasco, Barbieri contó que antes de ir al velorio, tuvo su primer ataque de pánico. “Yo lloraba más que Georgina y me descompuse. Se me cerró la garganta. Sentí que me moría. Dije que no podía ir al velorio. Creo que eso fue la gota que rebalsó el vaso. Al día siguiente, Santiago me llevó al psiquiatra para ver qué tenía. Me dijo que tenía pánico”, recordó.