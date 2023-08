Gerardo Morales, a LA GACETA: "Tenemos el apoyo mayoritario del radicalismo"

Sobre cómo mira la sociedad a los partidos políticos, comentó: "Existe una actitud de responsabilización hacia toda la dirigencia política, pero quiero destacar que la crisis actual que vivimos hoy en día tiene nombre y apellido. Sabemos que el presidente, Alberto Fernández, no está en el día a día, está en otra cosa; la vicepresidenta, Cristina Fernández, está enrollada en sus causas judiciales. Y la profundización de la crisis es Sergio Massa, que viene gobernando hace un año el Ministerio de Economía pero también viene haciéndose cargo del país. Pero se nota que está hundiendo más la economía, con el dólar por los aires, con una inflación alta y generando cientos de miles de pobres todos los meses. No podemos permitir que nos sigan robando la esperanza o nuestros sueños; que nos roben las expectativas; o que las familias no puedan ver progresar a sus hijos. Es decir, no podemos dejarnos robar".