Llegan los himnos románticos de César Banana Pueyrredón

Íntimo se llama el ciclo de recitales que propone Keké (diagonal a Tafí Viejo, kilómetro 3,5). Hoy a las 22 llega el show de César Banana Pueyrredón.

El popular baladista, creador de himnos románticos que se cantan de memoria, festejó en 2022 las bodas de oro del simple “Toda una noche contigo”, el primero de muchos éxitos que son una marca registrada del género de la balada romántica. La celebración tenía que hacerse cantando al más alto nivel, y agotó entradas en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Pueyrredón le respondió a LA GACETA sobre su visita a la provincia.

Ante la consulta acerca de su retiro, aclara que no está en sus planes dejar los escenarios mientras pueda seguir cantando. Basa su optimismo en el caudal de voz intacto y en la felicidad que le da el canto. “Yo quiero seguir hasta los 90. He tocado en tantos lugares diferentes y el poder hacerlo en esta etapa de mi vida me emociona. Ya no sé qué más puedo pedirle a mi vida, qué más puedo obtener”, confiesa.

“En Keké voy a hacer un show de éxitos, de mis canciones clásicas y de todas las épocas, las del grupo Banana y también las de mi etapa solista. Vengo con mucha expectativa, porque el público tucumano siempre me recibe muy bien”, afirma.

- ¿Cuáles son los temas que no pueden faltar en tus shows?

- Los infaltables son “Cuando amas a alguien”, “Toda una noche contigo”, “Mi buen amor” y “Conociéndote”, que son los que el público siempre quiere volver a escuchar.

-¿Hay alguno que no tengas tantas ganas de cantar?

- No, por supuesto que no. Soy muy fiel a mis canciones. Y como buen canceriano, me gusta apilar todas mis canciones en el escenario, a veces hacer un popurrí, cantar un fragmento de cada una de las preferidas. No hay ninguna que no quiera cantar. Obviamente he dejado de cantar muchas simplemente por un gusto de decir: “ahora me enfoco más en los temas que tengan que ver con mi propio sentimiento en cada momento”. Es difícil armar un show cuando uno ha tenido, gracias a Dios, muchos éxitos.

- ¿Qué temas vas a cantar además de los infaltables?

- Resumiendo van a estar los clásicos de mi etapa solista: “No quiero ser más tu amigo”, “Mi buen amor”, “Cuando amas a alguien”, “Tarde o temprano” y después los clásicos de Banana, que nombré.

- ¿Quién te acompaña en el escenario?

- Voy con Jorge Rabito, bajista y guitarrista. Lo llevo porque conoce todo mi repertorio desde 1985. Soy feliz de que me acompañe: él sabe las voces, los chistes, si quiero improvisar algún cambio él interpreta mis guiños. Es fundamental en el humor y en el espíritu del show.