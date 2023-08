A los 77 años, falleció el ex diputado Roberto Ignacio Lix Klett. Había accedido a su banca en la Cámara Baja el 18 de mayo de 2000, en remplazo del ex represor Antonio Domingo Bussi, a quien el cuerpo no le permitió la asunción debido a "falta de idoneidad moral y política", por haber sido protagonista de la última dictadura militar.