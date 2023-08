TikTok quiere competir con Instagram: la app de video agregó publicaciones de texto

Según información de Mark Gurman, experto del sitio Bloomberg, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus tendrían una nueva apariencia, con bordes de titanio en lugar del acero inoxidable característico. Las innovaciones no se terminan allí. Los nuevos modelos que presenta la manzanita llegarían con el puerto de carga tipo C, dejando atrás la icónica entrada de carga de los iPhone.