Charlotte Caniggia habló sobre la relación que tiene con sus padres: qué dijo

La relación con Mariana Nannis

Consultada sobre Nannis, la joven reveló: “No hablo mucho con ella. El vínculo es bueno. No me veo mucho con mis papás, pero bueno, por lo menos tengo a mi hermano y eso me pone muy contenta”. Sobre ese punto, sumó tajante: “No tengo mucha relación con mis padres y no quiero hablar de ellos”.