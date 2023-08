Cerro El Puntano: controlan incendio y sólo quedan focos humeantes aislados

El titular de Defensa Civil, Fernando Torres, sostuvo: “Los lugares donde quedaron cenizas son lugares inaccesible y aislados. Ayer el fuego comenzó a disminuir porque no tenía material y estaba confinado. Anoche fue controlado. Hay incendios donde no se pueden encarar desde el frente, sino aisladamente. Se trabaja con brechas para que cuando llegue el fuego ya no pase y se consuma”.