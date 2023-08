“Muchas veces nos olvidamos que aprender es una fiesta”

El especialista en educación y tecnología, con amplia experiencia de gestión en el sector privado, público y en organizaciones de la sociedad civil, sostuvo que una problemática tiene que ver con la gobernanza básica del sistema: “Hoy el sistema educativo argentino está mal gerenciado: Los chicos no van a clase, los docentes tampoco, no aprenden lo que deben, no se cumple la ley, no se cumplen los días de clase ni las horas de clase por día. No hace falta ser muy creativo ni innovador ni sofisticado en ideas para tratar de diagnosticar. Porque se le tiran recursos a ese sistema, pero mal gerenciado, no hay manera de que esos recursos se aprovechen. Vos le tirás pizarrones, luminarias, computadoras o parques para que los chicos hagan deportes y la verdad que si no gerenciás ese lugar, eso no ocurre y si vos querés que ocurra eso, hay que hacerlo de otra manera ahí hay una problemática”.