Aguardan una masiva adhesión al paro docente

El dirigente gremial advirtió que si no hallan respuestas directas del Gobierno a los planteos salariales, el congreso dejó en claro que va a tomar medidas de fuerza la semana próxima, con movilización en las calles. Además, en un móvil con LG PLAY lanzó críticas contra el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer. “Tenemos un ministro que escucha, pero no hace. Es un ministro que prácticamente está ausente. No da soluciones en el tiempo adecuado”, protestó.