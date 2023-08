Cartas de lectores: cargos docentes en idiomas

Fue noticia en estas últimas semanas las consecuencias que sufrió la actriz Silvina Luna por haber caído en manos de una persona inescrupulosa que ejercía una especialidad médica sin estar debidamente calificado para ello. Si trasladamos esa misma situación a la docencia, podemos decir que en Tucumán se está avalando desde las Juntas de Clasificación el ejercicio ilegal de la docencia en el área de idiomas a personas que no cuentan con título docente. La formación de un docente de idiomas incluye no sólo el conocimiento exhaustivo de la gramática de la lengua que se pretende enseñar, sino la fonética de la lengua en cuestión. Además de incluir la preparación en la didáctica de la enseñanza, ya que estar al frente de un aula no es sólo “hacerlos cantar o copiar listas de palabras”, como muchos creen. Quienes optaron por la docencia se prepararon específicamente para ello: no llegaron al aula porque con otro título (traductor o un certificado de institutos de idiomas) no podían encontrar trabajo. Hoy en día, cuando se habla de “calidad” y se vanaglorian de que Tucumán tiene Inglés desde 4º grado del nivel primario, deberían ver también que en los padrones donde se inscriben los docentes que aspiran a tener horas o un cargo en el Estado, también están aceptando a gente que no está titulada para ejercer la docencia. ¿Cómo es posible que exista un padrón habilitante o supletorio en Idioma? Es como decir: “¡Tengo un curso de primeros auxilios, voy a ejercer como médico!” Y ni hablar si tenemos en cuenta que, al carecer de la formación específica que una lengua requiere, están cometiendo atrocidades. Sabemos que la “mano está dura”, pero debemos ser conscientes de que cada área necesita una formación, y que quienes tienen otras certificaciones no docentes hubieran optado por seguir la carrera para poder ejercer. Actualmente, docentes con título no pueden tener otro cargo en el nivel primario porque “ya tienen uno” (responden desde Junta), sin tener en cuenta la capacitación ni el orden de mérito, cuando por ley el docente puede tener hasta dos cargos en el nivel primario, o combinar con horas en el nivel secundario hasta llegar al tope de 42. Hoy en día se entregan cargos docentes a quienes están con el puntaje mínimo (14 puntos si es docente) porque esa persona “no tiene nada”, y lo que es peor aún, se entregan cargos a personas sin título. Esperamos que esta situación sea analizada objetivamente y se tomen las medidas del caso: estamos hablando de la formación de nuestros niños.