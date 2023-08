Tini y De Paul se separaron: cómo nació su historia de amor y cuándo la blanquearon

"Nosotros estamos bien, felices, se dijeron muchas cosas, lamentablemente, erróneas. Al principio uno dice, es un juego mediático", explicaba el deportista. "En este tiempo escuché tantas cosas… Siempre me mantuve en silencio porque a mí no me gusta todo eso. Todo lo que digo tiene un sustento detrás y lo hago con la mayor sinceridad posible. Yo estuve muchos años con Cami y en la convivencia muchas cosas se terminan, pero no por eso tiene que existir algo malo", contó.