Pablo Yedlin: “Hoy estamos pagando los costos del país que dejó Macri"

Rossana Chahla aseveró que “necesitamos que el próximo presidente sea de nuestro espacio político, alguien que traiga obras, y ayude a mejorar las cosas que Tucumán necesita. No nos tenemos que olvidar y tener memoria de que cuando gobernó Macri cerraban fábricas y no nos mandaban medicamentos. No podemos volver nunca más a un gobierno que no hizo nada por Tucumán. Vamos decididos a llevar a Massa a la presidencia”.