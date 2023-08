La Orquesta Estable presenta "España Sinfónico"

Nacido en Lleida, España, inició sus estudios musicales con el piano en Balaguer (Lleida), en la Academia de María Canals de Barcelona y con Anna Mª Albors. Es Licenciado en Dirección Sinfónica por la Royal School of Music, título de Contrabajo y Dirección de Coro y Orquesta en el Conservatorio Superior Municipal de Música de Barcelona y el de Contrabajo y Bajo Eléctrico en el Aula de Música Moderna y Jazz de Barcelona dentro del plan de estudios de la Berklee College of Music. Su formación y titulación pedagógica docente está especializada en diversas metodologías educativas musicales como Willems, Dalcroze, Kodaly, Orff, etc. Además de sus especialidades instrumentales toca guitarra, piano, batería, clarinete, trombón, saxofón, trompeta, flauta travesera o flauta de pico.