Cuánto subió el dólar en julio y qué pasará en los próximos meses, según los expertos

Por su parte, Pedro Siaba Serrate, estratega de PPI planteó que "mirando la reacción en los dólares financieros, lo que primero que me viene a la cabeza es que alcanzar este acuerdo era condición necesaria para que no haya volatilidad cambiaria, pero no suficiente" por lo cual "es muy probable que la intervención que vemos en el MEP se sostenga durante el período pre-PASO"-