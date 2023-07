La divertida anécdota de David Beckham cuando se enteró que Messi llegaría al Inter Miami: "¡Apagá el teléfono!"

“Miro mi teléfono y digo: ‘¿Qué pasó? ¡Algo ha pasado!’. Me puse las gafas y dije: ‘¡Viene Leo! ¡Está hecho! ¡Él lo ha anunciado! Mi esposa me dijo: “¿Qué quieres decir con que lo ha anunciado?”. Le dije: “¡Salió en la televisión y dijo que viene a Inter Miami!’. ¡Se me pone la piel de gallina al hablar de eso! Una vez que Victoria se despertó correctamente, me abrazó y fue entonces cuando me emocioné de nuevo”, agregó Beckham.