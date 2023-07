El equipo de Messi paga U$S 9 millones por “Toto” Avilés

Mientras tanto, Messi es el centro de escena en todos lados. Los hinchas del Orlando City -el clásico rival de Inter- están disconformes con su arribo, ya que saben que no pueden competir contra el mejor del mundo. Por eso, durante la madrugada de ayer vandalizaron un mural del “10”, arrojando pintura violeta (los colores de su club). Los autores del hecho ya estarían identificados. No habrá barrabravas en EEUU, pero no falta alguna arista picante.