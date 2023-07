Gonzalo Heredia develó la insólita oferta de trabajo que le propusieron: “La condición era estar desnudo”

“Si, hice oficios varios”, aseguró el actor. "Pero hay una cosa que a mí me quedó y podría decirse que es un rubro que yo no sabía que existía. Yo he ido a cantar a cumpleaños y a fiestas pero nunca me llamaron para recitar poesía. "¿Cómo fue esa vez que te llamaron para preguntarte cuánto cobrabas para ir a leer una poesía sin ropa en un cumpleaños?", indagó el conductor.