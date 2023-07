Cartas de lectores: Educación y seguridad

Coincidente con lo planteado en carta ”Educación y seguridad” (17/07), no sorprende al lego en materia estructura/ascenso policial lo sucedido con designaciones de la cúpula en Tucumán esta semana. Específicamente, la negativa de un comisario a ser el jefe de la Regional Capital. Queda en evidencia que inclusive en ese aspecto, las decisiones son tomadas desde una óptica y una postura que responden a lineamientos y reglamentos arcaicos. “En la Policía no hay ofrecimientos, son órdenes que se imponen... se le acabó la carrera”. ¿En qué realidad, alguien que no está de acuerdo con su ascenso, puede realizar su mejor trabajo? ¿Cuándo la actualización, la capacitación y el perfeccionamiento abarcarán todos los aspectos en la Policía, no sólo los relacionados con los que son evidentes en la cotidianeidad para la población? Obviamente, para el lego las preguntas ante esta negativa son de diversa índole: desde la disponibilidad de medios/ insumos/ modos para trabajar, hasta las relacionadas con corrupción (fuga de presos, gasto de combustible, compra de equipamiento, etc). Urge desde las autoridades un fuerte y honesto análisis de esta situación... inédita y nunca esperada por ellas... La corrupción cala demasiado hondo en todos los órdenes como para seguir aplicando las mismas reglas de antaño. Inevitable el suponer, para el ciudadano, que sin el trabajo idóneo en el sistema policial tucumano seguiremos dependiendo de la suerte y de los ruegos para no engrosar las listas de víctimas.