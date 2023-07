Retenciones, cepo y dólar: la agenda de los presidenciables para el campo

Uno por uno

Sergio Massa recogió el guante y, sin mencionar a Pino, respondió las críticas que había recibido en el inicio del ciclo. “Hay medidas transitorias que pueden ser más o menos agradables, pero tienen que ver con la realidad del momento, no como mirada de largo plazo. Ninguno de ustedes puede desconocer el momento que el programa con el FMI y la sequía le imponen a la economía”, postuló el ministro candidato y durante su alocución habló de los desafíos para generar orden y superávit fiscal, superávit comercial, competitividad de la moneda y desarrollo con inclusión. En relación con las retenciones, cruzó a Rodríguez Larreta, que había prometido eliminar ese tributo para las economías regionales. “Escuché que a lo largo de la mañana se habló de las retenciones a las economías regionales. No son 200, como escuché hace un rato”, señaló Massa. Detalló que sólo seis economías regionales pagarán ese impuesto hasta el 30 de agosto y anunció que desde septiembre no lo tributará ninguna economía regional. En ese aspecto, pidió que el Congreso sancione la Ley de Agroindustria. “Dará un sendero de reducción impositiva para alivianar la carga y la presión sobre la producción”, aseveró.