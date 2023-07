La cargada de Atlético Tucumán a Independiente y "Santi" Maratea tras el triunfo

Entre las tantas deudas que ahogan al “Rojo”, una de las que más dolor de cabeza genera es la de los U$S 5,7 millones al América de México por el pase de Cecilio Domínguez. Es que hasta que no la cancele, el equipo no podrá incorporar jugadores y por eso, para repuntar en lo futbolístico, es vital saldarla y así contratar refuerzos.