EN VIVO, elecciones en la ciudad de Córdoba 2023:el candidato de Juntos por el Cambio reconoció la derrota

Horacio Rodríguez Larreta evitó hacer un pronóstico sobre el resultado electoral

"Venimos a acompañar”, dijo el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente en JxC minutos después de arribar a la capital cordobesa. Inmediatamente, alegó no tener datos sobre los resultados de la elección municipal y habló de una posible foto de la unidad con Bullrich: “A mi siempre me van a ver del lado de promover la unidad”. “Siempre me van a ver del lado de la unidad. Jamás critico a nadie de JxC. Insisto. Para ganarle al kirchnerismo, tenemos que estar juntos”, cerró.