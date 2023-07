Cartas de lectores IV: PAMI en Alberdi

El 22 de julio, la Sra. Nelly Farías (Nélida Álvarez de Farías), nuestra madre, hubiera cumplido 76 años y a modo de homenaje de su legado, en particular la defensa de los derechos humanos, y la vocación de servicio. Queremos relatar lo que vivimos en su momento. Si bien pasó un año y dos meses, queremos agradecer a todas aquellas personas que la acompañaron los dos meses que duró su enfermedad, desde el 18 de marzo al 22 de mayo de 2022. Agradecer en particular a los empleados de Trabajo Social (PAMI central), y todos los profesionales del Sanatorio Sarmiento y Del Sol de Juan B. Alberdi. Este agradecimiento se vio opacado con una realidad que se vive en lo cotidiano en la ciudad de Juan B. Alberdi. Los afiliados de PAMI no tienen acceso a un banco de sangre ni a un tomógrafo. Cuando nuestra madre sufría hemorragias resonaba: “Ya veo, si tengo tiempo voy”; “Si no traen los donantes, yo no le llevo la sangre y corre por su cuenta si su madre no tiene la sangre”. Situaciones de humillación y maltrato recibido de la persona encargada del traslado de la sangre; y en caso de requerir un estudio realiza traslado a la ciudad de Concepción, con el riesgo que representa. Nosotros somos muchos hermanos con posibilidad de buscar medios y recursos ¿y todas las personas que no lo tienen? Finalmente, la cápita (según PAMI), grandes anuncios y slogans de libre elección para acceder a los profesionales, en la realidad no fue así. No obstante, su intervención de urgencia en San Miguel de Tucumán, una vez dada de alta nunca se logró que se autorice el seguimiento por parte del cirujano, sea derivación o bien interconsulta (no importa el paciente PAMI paga dos días de internación y tiene que darle el alta y volver donde cápita). ¿Por qué ahora? porque recién podemos hablar de lo vivido para que otros no pasen lo mismo… para que quien corresponda tome los recaudos necesarios por la vida de un tucumano sin importar la razón social… Nuestra Mamá siempre luchó por una dignidad humana y justa en especial en el área docente. Es un regalo que le queremos dejar… Madre, hablamos para que otros no sufran lo que vos por burocracia sufriste… aunque tratamos de que no te dieras cuenta de todo para que estuvieras bien en todo momento. Feliz cumpleaños Mamá.