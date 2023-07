La trama secreta de los regresos de Perón

El vuelo 991 de Iberia y las incidencias consiguientes levantaron polvo entre los periódicos de influencia mundial. Hablaron de un bluff. Un editorial de The New York Times resumió con sequedad la impresión general fuera de la Argentina: “Siempre hubo en Perón un toque de charlatán”.

Las palabras del Times calcaban la declaración que había emitido tres meses antes un grupo de intelectuales argentinos cuando se empezó a hablar, con más seriedad de la infundida hasta entonces, de que Perón venía a la Argentina. ¿Venir? Algunos de los más importantes escritores argentinos dijeron en La Nación, anticipándose a los hechos, que las versiones del viaje no eran sino “una prueba de su natural e incorregible inclinación por la falsedad”. Firmaban, entre otros, Jorge Luis Borges, Manuel Mujica Láinez y Carlos Alberto Erro.