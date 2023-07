Roberto Bolaño: “A veces pienso que todo artista es un ser humano frustrado pero peligroso”

Fue en este momento, en pleno boom posdetectives pero antes del Premio Rómulo Gallegos, que me encontré buscando a Bolaño en Blanes, como si de pronto me hubiera convertido en uno de sus personajes arrojado a la trama de uno de sus cuentos. Fue entonces cuando me invitó a su casa para pasar un domingo en el que se habló de todo, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con almuerzo y merienda incluida, con su adorable esposa Carolina y su hijo Lautaro, por el que tenía especial devoción. Fue entonces cuando me despedí con cinco casetes grabados que luego, en mi propio periplo de vuelta, se terminaron desgrabando. Fue entonces que le escribí apesadumbrado y él me contestó sin ningún problema, y me dijo que le mandara el cuestionario que yo había armado, que me respondería todo de nuevo a vuelta de correo. Me mandó su propia versión del reportaje reconstruido, algo que, sospecho, también se puede leer como uno de sus cuentos. Juro que cuando lo leí pensé que era una de las mejores entrevistas que jamás había realizado en mi vida…