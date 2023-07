Crece el misterio por el crimen de Manantial Sur

“Él empezó a molestar y a hacer ruido porque decía que quería salir, como no me dejaba dormir le abrí la puerta para que salga. Cuando vi que se demoraba me fui a buscarlo y vi cómo desde la esquina la hija de su novia le disparó cuando él ya estaba volviendo. No tuvimos ni tiempo de llevarlo al hospital porque se murió al instante”, dijo Juana.