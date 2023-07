Dólar: Rodríguez Larreta calculó a cuánto se iría la cotización si se levanta el cepo en un día

Consecuencias de una salida abrupta

"El cepo no se levanta el primer día -aclaró-, cómo se va a levantar si no tenés un dólar en el Banco Central". Luego advirtió que en un escenario de salida abrupta de los controles de cambios, "el dólar se te va al cielo, $5000, $6000, es difícil preverlo pero no hay un dólar en el Central, es una cuenta matemática, pesos dividido dólares".