Dificultades en la negociación con el FMI: escenarios y riesgos para Argentina

- "Veo que hay una negociación compleja. No es que el Fondo esté pidiendo cosas extraordinarias, pero evidentemente hay una línea roja en la arena respecto de cuánto se puede pasar por ambas partes", sostuvo en declaraciones radiales Claudio Loser, ex director en el FMI. "Hay mucho de ilusión o de fantasía por el lado argentino diciendo que el Fondo no nos quiere ayudar o que el Fondo esté totalmente listo, o que si el Fondo no viene, China nos va a ayudar. Creo que esa es la gran ilusión equivocada, porque los chinos ciertamente quieren aumentar su poder a costa del imperio del oeste. No le van a prestar a la Argentina plata para pagarle al Fondo cuando ellos son efectivamente el número dos del FMI", añadió.