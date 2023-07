OTAN-Ucrania: paso medido, pese al impaciente Zelenski

Era de prever

Nadie esperaba que no pasara nada. En Estocolmo, al menos. Los humos en el aire de la quema del Corán no se habrían disipado del todo cuando nuevas llamas transferían en humo y cenizas los pliegos de papel de dos libros sagrados para la cristiandad y el judaísmo. Los suecos en función de gobierno y ciudadanos de a pie querían quemar la Biblia y la Torá. Claro que no serían quemas antojadizas. Muy ordenados |debieron pedir permiso a la policía.