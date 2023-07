Las bombas de racimo intensificarán la guerra en Ucrania

Como dijo el ex presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en la conferencia del Premio Nobel de la Paz en Oslo en el Día de los Derechos Humanos el 10 de diciembre de 2002: “La guerra a veces puede ser un mal necesario. Pero no importa cuán necesario, siempre es un mal, nunca un bien. No aprenderemos a vivir juntos en paz matando a los hijos del otro.