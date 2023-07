Alina Diaconú y el premio Paul Groussac

“Este premio me conmueve especialmente -dice Alina Diaconú- porque, con Paul Groussac, en algunos aspectos y salvando las distancias, tuvimos destinos gemelares. Llegar a la Argentina sin conocer el idioma, comenzar todo desde cero y terminar no sólo cambiando de lengua, sino adaptándonos tan bien a la nueva idiosincrasia, que terminamos siendo escritores argentinos, interesados en temáticas argentinas, escribiendo en el nuevo idioma con una obsesión por la corrección del lenguaje que sólo los extranjeros, creo que cultivamos. También me une algo menos grato: una enfermedad de los ojos, el glaucoma. Yo lo tengo controlado, pero él terminó en la ceguera”, explica.