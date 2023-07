“La imagen fue de dos minutos”: Jey Mammón sobre su foto solo en los Martín Fierro

Semanas antes de la premiación, se especuló sobre la asistencia y la invitación de Jey al evento. El conductor, por su parte, aseguró que no veía motivos para no ser invitado. Mucho menos para no asistir. Así que cumplió con su palabra y se hizo presente en la mesa de “La Peña de Morfi”, el programa del que fue parte en Telefe.