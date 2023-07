“A los 77 años ya se ve el carretel”, ironizó Gerardo Romano sobre su edad

- También hay un público reflexivo, que tiene naturalmente compromiso fundacional con ciertos aspectos de la vida y eso no se va más, permanece indeleble en uno. Yo, por lo menos, cumplí 77 años y no me he movido un centímetro de lo que pensaba desde que lo pienso. Y eso que soy una persona totalmente abierta. He entendido la actuación de una manera, el arte, ser abogado, ser argentino, ser ciudadano, ser padre... todo lo he redescubierto en estos tiempos en que la circularidad de la vida me va llevando a lo que decía Cacho Castaña: “Se ve el carretel”. Se nos va gastando el hilo de la vida y de repente, por primera vez, vemos el carretel. Cuando te comas el pedazo de hilo que falta, va a quedar el carretel, que es un lugar de no-vida.