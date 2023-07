Alianza Francesa: distinguen a dos estudiosas de Borges

Luego fue el turno de Cristina Bulacio, ensayista, profesora titular consulta de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y muchas cosas más. “Por miedo a tener nervios espantosos, he traído una pequeña cosa escrita. Antes que nada quiero agradecer a la Fundación Cartier y a la Asociación Francesa, una institución que ha alimentado a los jóvenes y no tan jóvenes y que ha fomentado la cultura. Quiero hacer hincapié en dos cosas, dos asuntos vitales para mi: mi condición de provinciana; pertenezco, con orgullo, a la argentina profunda, dónde se escuchan los ecos de nuestro pasado [...] y lo segundo, es manifestar la formación de excelencia que tuve, en esta provincia. En aquellos tiempos Francia era una meca; nuestros profesores siempre nos invitaban a leer y a debatir a sus pensadores [...] Con estas pocas palabras, cargadas de nostalgia, alegría y agradecimiento, vivo este momento de plenitud que me fue obsequiado”.