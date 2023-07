Abre MAC Extendido, con obras de artistas tucumanos que se consideran "Rivales complementarios"

- Guerra sostiene: “por medio del dibujo (con marcador indeleble) a mano alzada voy resolviendo ‘en el camino’. El control sobre la obra es aparente. El cuadro terminado es el resultado de un proceso que se apoya sobre el lenguaje de la arquitectura (falsa perspectiva caballera, sistema de representación) y la combinación compleja de las formas sólidas básicas (cilindro, pirámide, esfera, cubo). Me interesa crear un mundo arquitectónico atravesado por el azar, lo aleatorio, la imprudencia y no por la precisión de las ciencias duras, de la funcionalidad. No hay un fin útil destinado para el uso de los seres humanos, hay inestabilidad humana en el diseño”.