Ya tiene fecha el juicio oral contra José Alperovich

En los últimos meses, los abogados de Alperovich han solicitado que sea juzgado por un jurado popular. Sin embargo, este pedido fue rechazado por el juez Osvaldo Rappa, encargado del caso en primera instancia, y posteriormente por el juez Juan Ramos Padilla del Tribunal Oral Criminal 29. El juez argumentó en su resolución que los juicios por jurados no están previstos en la justicia nacional, ya que no ha sido sancionada la ley correspondiente, y que el delito por el cual está acusado no fue transferido a la ciudad de Buenos Aires, donde sí se llevan a cabo juicios con jurados ciudadanos.