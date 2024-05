Video: el escandaloso gol anulado a Bayern Munich contra Real Madrid

“El arbitraje ha sido una vergüenza. Si no está claro hay que dejar jugar y no cobrar fuera de juego. Con el gol de Joselu ha dejado jugar, pero con nosotros sí que lo ha cobrado. Es increíble. No quiero decir que el Real Madrid tenga siempre a los árbitros consigo, pero eso marcó la diferencia hoy”, sentenció el zaguero central neerlandés.