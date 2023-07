Edulcorantes artificiales vs. azúcar

Sin problemas

Párrafo aparte merece la “stevia”, planta originaria del Paraguay y su nombre botánico es Stevia rebaudiana Bertoni. El glucósido del Steviol tiene dos compuestos principales que son el “steviósido” y el “rebaudiosádo A” (RebA), considerados los más seguros para consumo según la FDA de los EEUU. Posee 300 veces más dulzura relativa y su sabor endulzante ya la conocían los guaraníes, quienes la enseñaron a los españoles. La llamaban “Ka’a-he’e”. Está incorporada en el Art 1370 del CAA. Los glucósidos mencionados y purificados no tienen efectos secundarios adversos sobre todo en forma líquida. Por eso es mezclada sin problemas en bebidas sin alcohol en Japón, Perú, etc. Estos glucósidos son especiales para personas diabéticas por su origen natural y orgánico y reduce los niveles de glucosa en sangre. Aptos para dietas hipocalóricas y poseen poder antioxidante. Kenny, director en la UCA (Buenos Aires) coincide que con la Stevia no se causan efectos secundarios adversos. Comenzó a desarrollarse en 1960, pero a partir de 1965, cuando fueron llevadas plantas a Japón, surgió una poderosa industria que en poco tiempo desplazó a los otros edulcorantes en un 40% en él SE Asiático. Ahora está en discusión si usar las hojas o procesarlas. La FDA no admite hojas pero otros las aceptan. El suscripto la introdujo en Tucumán en 1980 (ver La Gaceta Rural, Junio 18- 2010) existiendo hoy en día una importante plantación en Acheral.