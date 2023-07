Riquelme acelera para sumar a Lucas Orellano al nuevo Boca

Pero eso no es todo. Riquelme se comunicó con Luca Orellano para hacerle saber que lo quiere con la camiseta auriazul. El ex atacante de Vélez juega actualmente en Vasco da Gama, de Brasil, donde participó en 15 encuentros, pero en sólo tres lo hizo como titular. Hasta ahora no marcó goles el extremo de 23 años, que a principios de 2023 fue transferido a cambio de cuatro millones de dólares por el 60% del pase, por lo que Vélez aún cuenta con una parte de su ficha.