Premios Martín Fierro 2023: comenzó la ceremonia más importante de la televisión argentina

00:09 hs

Susana Giménez y un especial premio a la trayectoria

La encargada de presentar el homenaje a la trayectoria a Susana Giménez fue Mirtha Legrand, quien le dedicó sentidas palabras a su colega. "La Chiqui" la definió como una mujer carismática y trabajadora. Luego le entregó el reconocimiento.

"Para mi es un honor que me hayas entregado este premio y me hayas dicho palabras tan lindas. Ella me invitaba a jugar al buraco a su casa y para mi era un honor muy grande. Somos familia, jamás hemos competido. Mirtha es la leyenda de la televisión. La gente te ama", le dijo Susana a su colega.