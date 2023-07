Cartas de lectores III: adiós al “Tronco” Leguizamón

Alguien escribió alguna vez que “tener amigos es no sentirse solo en la vida”. Falleció el “Tronco” Leguizamón -así se lo conocía cariñosamente en las canchas de fútbol-, un extraordinario N° 9 que brilló en la década del 60. Nació futbolísticamente en Leales, jugando en el club San Fernando. Fue un brillante y caballero dentro y fuera de las canchas, un gran ser humano, que vive en el recuerdo de quienes lo vieron y disfrutaron de su juego. Hoy tenemos que dar fe de lo que escribió este ilustre desconocido, porque ya lo extrañamos y nos sentimos solos. Pero tenemos la tranquilidad de que Dios seguramente lo esperó para darle la bienvenida junto a grandes futbolistas como lo fueron -y a los que también extrañamos- como los hermanos Burgos, los Banegas, Zoilo Gómez, Aldo Beltrán, Cacho Lemos y tantos otros que ya no están. Estos amigos y otros junto a Lito Zumaeta, el profesor Miguel Ángel García y el “Baby” Villagarcía fueron los que tuvieron la feliz idea de crear la “Peña Amigos del Fútbol”, para recordar grandes momentos que pasamos. Como rindiendo un homenaje a todos esos amigos queríamos tener una frase o un eslogan que identifique a la peña y, para ser sincero, a mí no me costó mucho, ya que recordé al “Tronco” Leguizamón, que no tenía rivales en las canchas; él tenía amigos. Así nació la expresión “ayer rivales en las canchas, hoy amigos para toda la vida”. Querido “Tronco”, ya nunca nos sentiremos solos en la vida, porque siempre te vamos a extrañar, por tu nobleza, porque tenías la humildad de los grandes y porque fuiste un gran ser humano.