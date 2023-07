Una fiesta de la Independencia que va perdiendo brillo

No se trata, por cierto, de fecha más el calendario de aniversarios patrios. Debería ser motivo de reflexión de la clase dirigente y de la misma ciudadanía acerca del país que deseamos y cómo podemos concretarlo. En ocasión del bicentenario de la Independencia, LA GACETA publicó la revista “Pasado mañana”, en la que intelectuales, profesionales, artistas, expresaban su parecer sobre el futuro que querían para esta provincia. Los chicos tucumanos, de entre 10 y 16 años, opinaron acerca de cómo veían el próximo tricentenario: “en el 2099, ya nadie tendrá plata ni casa y acabarán viviendo todos bajo tierra”; “todas las noches habrá guerras entre policías y delincuentes, mientras la gente se mantendrá encerrada en sus casas viendo cómo se desmorona la sociedad”; “espero que cada político vea por el bien del pueblo, no de ellos mismos, que se ocupen de llenar estómagos, no sus bolsillos”. Algunos adultos aspiraron que tuviéramos gobernantes honrados, que ningún tucumano pasara hambre; que si de una vez por todas, los políticos cumplen las promesas de lo que van a hacer, progresaríamos todos. Otros desearon paz, mejor calidad de vida, vivir en armonía y prosperidad.