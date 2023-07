Intentó entrar a robar a un comercio y murió asfixiado: “Quedó colgado ahí”

La dueña del negocio también se hizo presente en el lugar y declaró no creer poder volver a abrir su negocio. “Es una desgracia lo que le pasó a él y lo que me pasó a mí. Ahora no puedo volver a abrir, tanto por respeto a la familia como por nosotros. ¿Cómo hacés para volver a un lugar donde murió una persona?”, se lamentó.