"Quiero ser feliz y trabajar en el medio": ¿cómo era la vida de Silvina Luna antes de Gran Hermano?

"Necesito contención, amor, que me cuiden y quieran y me lo demuestren todo el tiempo, que me valoren y me respeten como soy, con mis virtudes y defectos. Entrego todo por la gente que quiero pero cuando me defraudan sufro mucho. Quizás mi mecanismo de defensa es ser o parecer dura pero por dentro me pasa lo contrario. Me gusta dar y recibir amor todo el tiempo", contó y agregó: "Odio la soledad. Soy celosa y obsesiva a veces. Llorona".