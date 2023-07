Elecciones 2023: Orrego prometió el fin de la Ley de Lemas en San Juan

Finalmente, aunque no marcó rotundas diferencias con la titula del PRO en la nación, Patricia Bullrich, se encolumnó detrás del jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, en la interna presidencial de JxC. “A Horacio lo conozco, no solo de ahora; vengo teniendo mucha más relación. Siempre que precisé de él, estuvo muy cerca; y por supuesto que mis candidatos van a estar en su lista. Pero eso no quiere decir que no valore a Patricia”, señaló Orrego.