La Corte revisará una causa de Jorge Macri

La Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzó a analizar la causa en contra de la candidatura de Jorge Macri -primo del ex presidente Mauricio Macri- a jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El planteo fue presentado por Vanina Biasi (Partido Obrero), precandidata a jefa de Gobierno por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad. Según fuentes judiciales, la Corte solicitó al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que dictamine si el máximo tribunal debe intervenir o no en el caso. La opinión del procurador no es vinculante. Biasi y su abogada, Liliana Alaniz, presentaron una una acción declarativa de certeza porque señalan que Macri no cumple con los cinco años de residencia previa obligatorios en CABA para postularse. “Claramente el hasta hace un mes intendente de Vicente López, Jorge Macri, incumple esta pauta ya que nació en la provincia de Buenos Aires y vivió allí el último tiempo, lo cual es lógico ya que fue electo intendente en 2019”, afimó Biasi en su presentación. Es el segundo planteo: la semana pasada hizo uno similar ante el Tribunal Electoral de la CABA, que se espera que en breve tome una primera definición. “Como demostramos, la incompatibilidad de la precandidatura de Jorge Macri en el artículo 97 de la Constitución (de CABA) es manifiesta, con lo cual se encuentra completamente justificado el pedido de impugnación”, subraya el texto.