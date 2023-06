La foto del día: transeúntes se alejan con su sombra al paso

Espinosa murió en soledad entre tenues luces y sombras de los pasillos del hospital neuropsiquiátrico Christofredo Jacob. Pero nunca es tarde para recordar sus palabras: "Y tal vez deseas quedarte y no me quieras seguir, pero, a quién has de arrimarte... ¡Me tienes tan solo a mí! Achatadita y callada donde podrás encontrar una sombra compañera que sufra igual".