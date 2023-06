Cartas de lectores: “Token” antes de entrar

Abro la caja de zapatos donde guardo las boletas de servicios a pagar y gracias a que por la pandemia me convertí en usuario del home banking, decido incursionar en las arenas de la tecnología digital para abonar los que están por vencer. ¡Opaaaa! ¿Cómo que hay que utilizar un nuevo “token” para acceder a las operaciones? ¿Y eso con qué se come? Decido leer cómo obtenerlo y descubro que debo ir hasta el cajero más cercano (bueno, 20 cuadras van a mejorarme la circulación sanguínea, me digo y pienso “qué buena gente”). En el cajero, buscar la opción claves y obtener un usuario y clave para token. Perfecto. Ahora descargue la aplicación del Banco en su móvil. Supongo que será en el teléfono celular y no en el auto (en especial, porque no tengo). Ah, también me doy cuenta de que no tengo suficiente saldo, pero no puedo recargar el teléfono, porque no puedo usar el home banking. No hay problema (o sí, pero...) me voy hasta el quiosco de la avenida y le pido a la chica que me haga la recarga. Bueno, sigamos... ¿pero que pasa ahora? Ahhh no tengo batería, bueno a enchufar “el celu” mientras preparo un mate. ¡Está fría el agua o yo estoy levantando temperatura!, me digo, y me reprocho ¿Por qué se me ocurrió pagar? Porque si no, me lo cortan, es la respuesta. Al rato, ya tengo teléfono, tengo carga y allá voy... ¿Cómo que no tengo memoria en el celular para bajar la aplicación? ¿Y ahora qué borro? Mejor le pregunto a Marisa que trabajó en la UTN y sabe todo. “Hola, Marisa, voy a bajar la aplicación de...” - “¿Qué cosa? ¿Cuál virus? ¿Que me espían desde dónde?” -“¡Noooo, no tenés que venir!” –“Bueno si querés voy...” –“Marisa, Marisa... parece que se fue la señal, yo te escucho... bueno, después te llamo”. Ahora sí que el mate está frío y, un poco cansado, decido postergar el pago hasta mañana en que vienen los chicos, que de esto saben un montón. Yo sé que es injusto que el banco me obligue a usar el tiempo de otros para resolver mis cosas, pero algunos no piensan en lo que es justo o injusto, o que existen otras personas, aparte de ellos. Para justificar “la suya” harán las cosas tan complejas para aquellos que no son nativos digitales, que siempre deberá recurrirse a ellos. Pensar que estaba contento cuando se decidió eliminar el “certificado de supervivencia” para que cobren los adultos mayores su pensión o jubilación. Fue una sola golondrina, el invierno se anticipa largo todavía. Pongo a calentar el agua de la pava y sentado a la mesa de la cocina, escribo en un papel arrugado: “Token” antes de entrar, si no, quédense afuera y busquen un techito... por si llueve.