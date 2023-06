Cartas de lectores: la banca n° 19

Los que hablan con conocimiento de causa dicen, que en una guerra, las bombas más terribles son las que caen al principio. Después, uno ya se “acostumbra” inconscientemente al desastre. Hasta que cae la bomba definitiva y todo acaba. Esta angustiante descripción bélica, parangona nuestra dolorosa realidad política comarcana. Lo explicamos. La pasada elección provincial, con todavía mucha tela para cortar, dejó un símbolo nefasto: la definición de la última banca legislativa de la capital. La denuncia del ex juez y candidato Enrique Pedicone sobre el escrutinio definitivo en la última mesa, que definió la banca a favor de Hugo Ledesma, empaña contundentemente la declamada transparencia oficialista sobre esta elección. Las numerosas pruebas, publicadas por este diario, refutando la decisión final de la Junta Electoral, que falló en su contra, resultan en la consagración final de la impunidad en Tucumán. Como si no bastara con el impúdico y desembozado clientelismo por todos conocido (en donde la oposición denunció hasta la entrega de droga a cambio de votos), se agrega el lamentable desempeño de esta Junta Electoral. Por si fuera poco, la tarea de su vocero, un ex periodista, censurando la tarea informativa del trabajo fiscalizador, justamente en este hecho, redondea una página negra de la política tucumana, que quedará como un jalón de estos oscuros tiempos ¿democráticos? Lo peor es que ya naturalizamos todo esto, como si estuviéramos “acostumbrados”. Pero además no escuchamos a ningún dirigente opositor expresar su solidaridad con el ex juez Pedicone, de quien, en su momento, rescatamos su admirable coraje para denunciar al poder de esta provincia. En ese hecho acusó al vocal de la Corte Suprema Daniel Leiva de tráfico de influencias, por lo cual fue destituido. Y ahora, seguramente con las mismas convicciones y principios de querer sacar de la decadencia a nuestra provincia, es perjudicado palmariamente por esta junta, cuyo presidente es… ¡Oh casualidad!… el mismo Leiva. Sinceramente, creo que llegamos al punto en que todo el arco opositor, que cree realmente que este sistema electoral es nefasto, debería abstenerse de participar en los próximos comicios provinciales, si las condiciones no cambian. De hacerlo, estarían convalidando justamente el fraude que denuncian… y quedando en evidencia, ante todos, como si pensaran: “tuve suerte… la bomba no me tocó a mí…”