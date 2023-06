Martín Salwe, el último amor de Silvina Luna, compartió un desgarrador mensaje y apuntó contra Lotocki

Cabe recordar que el locutor fue testigo de su alarmante estado de salud ya que la vio abandonar repentinamente "El Hotel de los famosos" para ir al hospital. “Voy a tener que irme ahora. Me tengo que internar. Son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener. No quiero hacer un drama de esto. Empecé a sentir un desgaste muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos”, pronunció la ex Gran Hermano angustiada al despedirse de sus compañeros.