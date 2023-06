Gladys "La Bomba" Tucumana atraviesa un mal momento y tomó una drástica decisión

“Te agarran ataques de pánico, se me pasan millones de cosas por la cabeza, es una sensación de muerte. Estoy en tratamiento hace tres meses, de vuelta, porque no es la primera vez”, agregó la cantante tropical. Por otro lado, se animó a compartir el tratamiento que está siguiendo para frenar su sufrimiento: “Tengo unas gotitas para salir de los ataques de pánico que me dan. A veces estoy viajando en una gira, y no sé si subirme al avión o no. Yo le digo a mi doctora que no quiero tomar nada, pero lo mínimo es por ocho meses. Lo más recurrente es pensar cosas feas, se te va la memoria y pensás que te vas a caer muerto”.